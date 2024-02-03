英超早場！熱刺大盤冇甩拖

英超早場，愛華頓主場迎戰熱刺。因財務問題被扣10分嘅愛華頓，目前深陷降班危機，主場出擊必定盡力搶分，對住瘋狂進攻嘅熱刺勢演激烈駁火戰。熱刺頭重尾輕入得又失得，繼續追中位數3/3.5球嘅入球大！（Now 621及611周六晚8時30分直播）

熱刺喺澳洲主帥普斯迪高路領軍下，盡情大踢進攻足球，無論係領先定落後、踢少個或者陣容有幾殘，一樣堅定咁向對手進攻，近13場聯賽有12場總入球開3球或以上，呢12場熱刺都有入球兼失波，對上4場聯賽更全開4球或以上，以攻代守嘅踢法夠晒娛樂性。

打慣老虎！愛華頓繼續搏槌

事實上，熱刺有足夠本錢擺大個頭，就算孫興民踢緊亞洲盃缺陣，一樣有李察利臣、迪姆華拿、比蘭莊臣同古路斯夫斯基等射得之人，「發電機」占士麥迪臣傷愈復出更令進攻如虎添翼，後面失幾多球就靠前面盡力追番，因此經常製造大量入球嘅比賽。

「拖肥」愛華頓近5場聯賽不勝，已經跌落降班區域，不過佢哋主場都有一定戰鬥力，近4仗聯賽主場僅輸1場，仲試過3比0炒紐卡素同2比0贏車路士，今仗當然唔會驚同熱刺鬥攻，好大機會再開入球騷，一於要大盤。

更多賠率：