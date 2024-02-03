【球王訪港】美斯公開操練加送碧咸落場

即將在香港大球場與港隊合演表演賽的美職球隊國際邁亞密，周六（3日）率先進行賽前操練，全場接近坐爆，共有39,916名球迷入場。球王美斯及「萬人迷」碧咸亦有現身，更在操練後齊齊教導小朋友踢波，場面十分熱鬧。

是日公開訓練雖然下午2時半才開放讓公眾入場，但多名球迷提早幾小時，已穿上美斯球衣在大球場門外排隊等候，整體秩序良好。直至5時30分，一班國際邁亞密職球員，終於在班主碧咸帶領下入場，而萬眾期待的球王美斯則壓軸出場，全場掌聲雷動，而前鋒蘇亞雷斯則在較後時間才現身。

值得一提，美斯操練時未有參與隊內分隊賽，僅全程在旁慢跑及拉筋，惟他在之後的社區慈善足球訓練，卻親自落場教導小朋友，過程大約15分鐘，期間多名球迷突然衝入球場，但全部被工作人員截停。而當一眾邁亞密球員離開後，輪到「萬人迷」碧咸上陣，他更脫下西裝與一班小朋友踢波，完場後眾人更進行大合照留念。

班主碧咸隨後接受大會訪問，不忘感謝各位球迷一直以來的支持：「容許我代表國際邁亞密整支球隊，多謝球迷連日以來，一直咁熱烈歡迎我哋。邁亞密係一支好特別球隊，希望大家可以好好享受今晚嘅賽前操練，同埋期待聽日嘅表演賽。」