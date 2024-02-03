美斯率國際邁亞密　火併香港隊

香港隊周日（4日）將在香港大球場迎戰美職球隊國際邁亞密。邁亞密陣中星光熠熠，當中最受曯目當然是球王美斯，一班港超聯球員今次有幸與他正面交鋒，定必使出渾身解數，務求在多名球迷面前踢出漂亮一仗。（ViuTV 99台及Now TV 630台周日下午4時直播）

葉鴻輝10年前有份代表香港，出戰對阿根廷的足總百周年紀念賽，如今再有機會與球王美斯交手，他對此期待萬分：「美斯同10年前比，仲係咁犀利，前年仲攞埋世界盃冠軍，今次應該會更加熱鬧。」「阿輝」又指，即使今場為表演賽，但絕不會放軟手腳，盼為球迷送上1場精彩賽事。

中場陳肇鈞（Philip）就稱能夠與其他港超隊伍的球員並肩作戰，感覺新鮮：「安尼亞識得喺前面停波，傑志嘅米基爾又係好波之人，希望佢哋可以為對手帶嚟威脅。」Philip又期望能和美斯同場競技，他笑言：「如果可以同美斯同場踢波，應該夠我喺其他人面前吹好耐，希望我有呢個機會。」

至於正展開亞洲之旅備戰新球季的國際邁亞密，剛慘吞沙特阿拉伯球隊艾納斯6蛋，季前熱身賽遭遇5連敗。阿根廷籍主教練馬天奴早前強調今場目標贏波，但坦言對港隊未有太深認識，令備戰有一定困難：「自己好難完全清楚每支對手狀況，只知道港隊最近曾參與亞洲盃決賽周，亦有睇過佢哋比賽。不過今次港隊由球會代表組成，陣容截然不同。」值得一提，美斯上場因傷僅上陣數分鐘，馬天奴賽前避談這名阿根廷球王傷勢，惟指會盡量讓他上陣。

香港隊陣容圖 4-3-3

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 26.周緣德 15.荷西安祖 3.李毅凱

中場：12.保利臣 27.馬高斯 16.陳肇鈞

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 14.恩查

國際邁亞密陣容圖 3-5-2

門將：1.哥蘭特

後衞：6.杜馬斯艾維利斯 27.基維索夫 32.盧亞阿倫

中場：2.耶迪連 26.基哥利 5.布斯基斯 41.大衞雷斯18.佐迪艾巴

前鋒：16.羅拔泰萊 9.蘇亞雷斯