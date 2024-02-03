日本下半場大走樣　伊朗絕殺反勝闖4強

周六（3日）晚亞洲盃8強大戰，日本於領先之下，下半場突然大走樣，更在末段後防犯錯，最終以1比2反輸伊朗，伊朗殺入4強，亦報回上屆一箭之仇。

日本除有受性侵醜聞困擾的伊東純也退隊，翼鋒中村敬斗意外被收起，由前田大然擔正，伊朗則有射手泰尼米坐波監。不過伊朗一開波即採取主動，查漢巴克殊遠射越楣而去，其後日本企穩陣腳便控制戰局，守田英正接應伊藤洋輝橫傳勁頂被解圍，這位防中於28分鐘硬闖連過幾關，殺入禁區快射，雖然伊朗門將比蘭雲特用腳叉到彈高，但都阻唔到個波入網，半場領先一粒。

易邊後日本繼續施壓，射手上田綺世近鬥頭槌僅僅高出，浪費拋離對手良機。55分鐘伊朗前鋒阿斯蒙妙傳，走到靚位的莫希比扳平。伊朗得勢不饒人，阿斯蒙一個衝散日本防線勁射破網，可惜越位在先食鋪詐胡。之後日本換入三笘薰加強攻力，但形勢仍未見改善，去到補時階段，日本後防犯錯，中堅板倉滉與富安健洋解圍時撞埋一齊，令卡納尼有機會搶到個波，板倉滉情急下於禁區內將他剷低，球證直指12碼，隊長查漢巴克殊操刀一針見血，帶領伊朗反勝2比1，報回上屆4強被「藍武士」淘汰的一箭之仇。