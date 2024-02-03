祖高爾：把握力成分野　紅軍作客爆廠

周日我們又將迎來一場多麼精彩的英超大戰，如果參照最近的英足盃交手，那麼我們將再次迎來一場高質量對決。

阿仙奴與利物浦進入了這場比賽前，都在繁忙的周中快車裡取得了勝利。阿仙奴此前曾經遭逢4場不勝，但最近連勝兩場總算重回正軌。對諾定咸森林的比數未能反映實際場上情況，阿仙奴基本上控制大局，並在7分鐘內連入兩球鎖定勝局。然而，兵工廠雖然佔據了比賽的主導地位，但森林最後時刻的入球卻讓最後階段的比賽留有懸念，結果阿仙奴在佔有絕對控球優勢及數次黃金機會下小勝1球。

我最近在評論阿仙奴時曾提及他們缺乏最後一腳埋門的冷靜，在周中的比賽這幾乎讓他們再次付出代價。我們在之前英足盃對利物浦的比賽中也看到了同樣的情況，阿仙奴在比賽的大部分時間裡佔據著控球權，有幾次明顯的入球機會，但最終卻以0:2落敗。

我知道阿迪達最近公開否認有意接手執教巴塞隆拿及在冬窗作出任何收購，結果也正如我們從轉會窗關閉看到的那樣，阿仙奴沒有作任何新的引援。我愛加比爾捷西斯，他是一名偉大的足球員，在場上也十分拼搏，而且是更衣室裡看起來親和力十分強的人，但他不是那個可以幫你盡情開火入球協助你去贏得冠軍的人，也是為何當初哥迪奧拿願意讓他離隊。我擔心阿仙奴本月不但錯過了引進一名前鋒的機會，也因此而付上失去追逐聯賽冠軍機會的代價。

兵工廠今仗面對的是一支此時不需要擔心他們入球能力的紅軍。自從主場悶和曼聯後，利物浦每場比賽皆有進帳之餘，在近10場比賽中一共狂轟28球，而且保持不敗。周中他們擊敗車路士的過程比我想像中要容易得多，而且眾多攻擊好手在門前表現得非常無情。由穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、達雲紐尼斯、加普和路易斯迪亞斯組成的利物浦攻擊線，至今在所有比賽中攻入了 59 球，不論在射門次數、射中框次數和入球總數均是英超第1，進攻狀態可謂相當火勢。

我想特別談及的一個球員是迪亞高祖達。我認為他在早一兩個賽季並沒有像其他紅軍主力般受到關注，但今季到目前為止他確實為利物浦作出了不少貢獻。他是一位非常聰明的球員，也可以在任何情況下攻入各種類型的入球，我們從他周中對車路士的入球中，看到了他能把握機會，而我認為這種對入球的飢餓感，令利物浦更上一層樓。

我認為利物浦會是今場更有自信的一隊，紅軍和兵工廠在失球數字分列英超第1及第2少，而進攻才是今仗兩軍最大的分野，更佳的把握能力將使利物浦作客擊敗阿仙奴。