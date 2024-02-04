屈堅斯爆發！維拉炒錫菲聯重返前4

周日(4日)凌晨英超，阿士東維拉作客5比0狂數錫菲聯，英格蘭國腳前鋒奧尼屈堅斯光芒四射，交出1個入波+2次助攻，成為今季英超首個入球同助攻達到雙位數球員。維拉贏波後壓倒熱刺重返聯賽榜前4位，向歐聯入場券進發。

對住錫菲聯豆腐防線，維拉今場唔客氣盡情搶攻，12分鐘屈堅斯單刀射中柱，約翰麥甘尼快步衝前補射先拔頭籌。4分鐘後屈堅斯再次突破越位，今次終於自己射入，弗爆嘅佢20分鐘策動反擊，助攻里安拜尼妙射入網。維拉中場泰利文斯30分鐘狂轟領先到4球，屈堅斯喺47分鐘傳中畀阿歷斯摩蘭奴抽入，維拉最終大勝5比0完場。

連埋今場1+2數據，屈堅斯今季英超累積11個入波+10次助攻，係今季首個「雙雙」球員，亦係維拉自千里達球星約基(95/96球季)後第1人，而且屈堅斯今季有4場比賽交出入波同助攻，亦係今季英超No.1，維拉有咁好成績，呢位28歲前鋒功勞最大。

維拉領隊艾美利賽後大讚屈堅斯：「佢係一個好認真同好投入工作嘅球員，爭勝同進步嘅決心係所有人嘅模範，呢種表現就係佢努力嘅成果，入波同埋交出助攻。每日都要求進步同提高穩定性，呢個就係屈堅斯！」