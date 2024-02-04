拜仁、利華齊創紀錄　迎接天王山之戰！

周六(3日)德甲賽事，利華古遜同拜仁慕尼黑分別贏波。利華古遜2比0贏達斯泰特後，創下連續29場賽事不敗嘅球會紀錄；拜仁慕尼黑主場3比1擊敗慕遜加柏，湯馬士梅拿亦拎到效力拜仁第500勝。周日(11日)凌晨兩大勁旅將演天王山之戰，勝負好可能會決定今季德甲冠軍誰屬。

拜仁主場對慕遜加柏，35分鐘有湯馬士梅拿中場被拍甩，客隊由尼高艾維迪先入波，湯馬士梅拿完半場前將功贖罪，妙傳柏夫洛域單刀追成平手。拜仁換邊後加強壓力，再由哈利卡尼同馬菲斯迪歷特建功贏3比1。今場係湯馬士梅拿喺拜仁各項賽事第500勝，係拜仁自1965年升上德甲後第1人；至於哈利卡尼今季第24個聯賽入波，亦令佢追平東尼(07/08球季)嘅拜仁「處子球季」入波紀錄。

拜仁德甲3連勝，但仍然榜首利華古遜2分，利華古遜周六作客2比0輕取達斯泰特後，創下連續29場賽事不敗嘅球會紀錄，下輪德甲就會係利華古遜主場對拜仁慕尼黑嘅「冠軍前哨戰」。拜仁球星湯馬士梅拿表示：「全個德國球壇都期待緊呢場比賽，利華古遜係支控球型球隊，比起將10個人縮喺禁區防守，我更加鍾意同利華古遜呢種球隊比賽。」