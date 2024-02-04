盧卡祖域再度救駕　AC米蘭險勝靜靜起革命

周日(4日)凌晨意甲，AC米蘭作客以3比2險勝費辛隆尼，前鋒盧卡祖域再次成為贏波英雄，射入致勝1球，佢近3仗有2次後備上陣攻入關鍵波，成為球隊「救世主」。AC米蘭近6場聯賽取得5勝1和，靜靜起革命，等待機會力爭超越前2位國際米蘭、祖雲達斯。

開賽17分鐘，AC米蘭憑基奧特頭槌頂入打開紀錄，但A米之後表現有所鬆懈，貢獻助攻嘅翼鋒拉菲爾利亞奧回防，喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，費辛隆尼由馬迪亞斯蘇利主射入網扳平。

換邊之後，馬斯泰利窄角度射入，為費辛隆尼反超前2比1，戰至72分鐘，基奧特再次發揮高空優勢，頭槌二傳，由中堅馬迪奧加比亞頂入扳平2比2。基奧特今仗貢獻1入波及1次助攻，呢位37歲法國國腳今季聯賽已入11球及8次助攻，果然寶刀未老。

踢到81分鐘，後備上陣僅10分鐘嘅盧卡祖域射入，協助AC米蘭反勝3比2，呢位26歲塞爾維亞國腳繼早前對烏甸尼斯，射入扳平1球之後，今仗又發揮後備殺手角色。

盧卡祖域近9次上陣為AC米蘭創造8個入波，佢上年夏天由費倫天拿轉投A米，僅簽1年合約，經過神勇演出之後，相信會方今夏會同佢續長約。