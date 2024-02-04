超級星期日好波4連發！曼聯打頭陣

歐洲3大聯賽「超級星期日」好戲連場，英超「雙紅」分途出擊，「一哥」利物浦作客阿仙奴，合演爭冠前哨戰，曼聯主場惡鬥韋斯咸，領隊坦哈格為保帥位，今仗非勝不可。意甲爆發榜首大戰，國際米蘭硬撼祖雲達斯；西甲亦有舉行「馬德里打吡」皇馬激鬥馬體會，各位球迷萬勿錯過。

英超曼聯率先登場，主場迎戰韋斯咸。「紅魔鬼」小將馬恩奧突然彈起，領隊坦哈格當然Happy，不過門將奧拿拿仍然係後防炸彈，韋斯咸絕對有本事喺曼聯身上入波，兩軍爭緊歐洲賽席位肯定會全力駁火，3.5球入球大放心捧。（Now 621及611周日晚10時直播）

曼聯上周英足盃4比2擊敗紐波特郡，除咗贏波之外，安東尼馬菲奧斯及小將馬恩奧均取得今季首個入球，跟住喺周中快車對狼隊，曼聯喺歷盡艱辛之下，憑馬恩奧補時7分鐘絕殺贏波，更令到呢名18歲中場信心大增。

「紅魔鬼」自去年12上旬主場不敵般尼茅夫後，知恥近乎勇，及後兩場於奧脫福出戰均採取主動，分別以3比2擊敗阿士東維拉及2比2打和熱刺，今場主場出擊，相信同樣會表現進取。不過門將奧拿拿從非國盃回歸，鬥狼隊又失3粒，今季累積被攻入50球，曼聯近3仗全開4球或以上。

韋斯咸近5場只得4和1負，聯賽已經被曼聯追到得番1分距離，呢場「歐洲賽6分波」，相信莫耶斯都會豁出去，同曼聯死過。「錘仔幫」自1月21日作客2比2打和錫菲聯後，有10日時間休息，先至喺周中鬥般尼茅夫，球員體力消耗相對比曼聯少，有力同曼聯駁火，推介3.5球入球大。

更多賠率：