【球王訪港】球迷睇波各出奇招打氣

球王美斯隨國際邁亞密訪港，周日（4日）與香港足球隊進行表演賽，賽事門票早已售罄，現場所見大部分球迷不論男女老幼穿著美斯球衣，可見這位阿根廷巨星在港相當受歡迎，有部分球迷則選擇「撐自己人」，穿上港隊紅色戰衣撐場，雙方球迷都期待兩隊有精彩演出。

Vivien和10歲囝囝Mason這天以$2980門票入場，目前效力港會U11的Mason笑言C朗拿度和美斯他都一樣喜愛：「我最近學緊『Ronaldo Chop』，而美斯我就最欣賞佢嘅扭波技巧，今日好期待見到佢！」Vivien直言門票價格有點貴，不過兒子喜歡就想陪陪他：「囝囝學踢波，一星期踢足4日，成日都搞到周身骨痛，不過佢好享受踢波樂趣，而我就想佢學習面對困難，佢只係小學生，希望佢可以開開心心，學業反而我會放其次。」

不少球迷亦「情侶檔」睇波，王先生表示：「我係美斯球迷，最鍾意佢人品好、踢波勁！贏到世界盃之後，終於名正言順做球王。」另一球迷Roy這天亦和女友入場，他表示：「𠴱時3部電話一齊搶飛㗎！好期待睇美斯，之前佢踢邊隊我都有睇，好懷念巴塞『MSN』組合，今場希望佢起碼入返10球8球啦！」

港隊球迷Daniel和Stephen則相當期待港隊的表現，理文球迷Daniel表示：「今日都想支持自己人！見到安達臣為港隊帶來好大改變，亞運踢得好好，可以打入4強，作為球迷好開心，期待李毅凱或其他港將和美斯較量。」至於東方球迷Stephen，身上的球衣有著艾華頓、孫銘謙等簽名，他說：「港隊依家踢逼搶，好睇咗好多，我自己踢龍門，所以最支持葉鴻輝，多謝佢為港隊撲到好多球，付出好多！」