咩話？利物浦受讓筍到爆

英超重頭戲，阿仙奴主場迎戰榜首利物浦，「兵工廠」阿仙奴經過小休之後，表現有改善，取得2連勝，但要留意近兩仗對手都係弱隊，唔可以作準。相比之下，「紅軍」利物浦狀態及穩定性更勝一籌，上仗大炒車路士4比1，盡顯霸氣，加上近4場聯賽作客全勝，合共轟入10球，今仗有力反客為主，利物浦受讓平半，下盤抵玩。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴早前一度陷入連續4場比賽不勝困局，其後「兵工廠」去完杜拜集訓兼「叉電」，返回英超立即大勝水晶宮5比0，以及上仗贏諾定咸森林2比1，但考慮到對手只屬護級球隊，不宜高估。

事實上，阿仙奴近期遇上英超前列球隊，往往陷入劣勢，包括聯賽不敵阿士東維拉、韋斯咸，以及英足盃主場0比2輸畀利物浦，足見雙方實力有明顯分野，兩隊1個月內第2次交鋒，預料戰局唔會有太大變化。

另邊廂，利物浦即使1月初開始缺少射手穆罕默德沙拿，但整體演出仍然保持水準，皆因迪亞高祖達、路易斯迪亞斯等球員狀態出色，輪流發威取得入球。最重要係「紅軍」傷兵問題有改善，中場蘇保斯拉爾、後衞安德魯羅拔臣、阿歷山大阿諾特已經傷愈復出，蘇保斯拉爾上仗更有波入，陣容日漸完整，自然可以發揮更佳水準。「紅軍」為力保「一哥」領先優勢，以免被曼城乘虛而入，今仗即使作客都會以全取3分為目標。

更多賠率：