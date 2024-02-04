美斯未有上陣 國際邁亞密4比1挫港隊

美斯(左)及蘇亞雷斯(右)都沒有上陣。(李浚湣攝)

萬眾矚目，由香港隊鬥國際邁亞密的表演賽，周日（4日）於香港大球場正式上演，最終球迷期待已久的美斯和蘇亞雷斯未有落場，國際邁亞密在38,323名球迷見證下，仍以4比1擊敗港隊。

港隊派出葉鴻輝把關，米基爾和馬高斯負責派牌，艾華頓、安尼亞和明加索夫組成前線三叉戟；邁亞密方面，美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴及布斯基斯4位焦點球員全數列為後備，其中美斯只穿普通運動鞋到後備席。

港隊開賽8分鐘幾乎取得入球，米基爾主射罰球中楣彈出，其後耶迪連右路傳中，辛特蘭起腳高出。27分鐘，李安納度甘賓拿勁射，葉鴻輝擋出底線。

戰至上半場末段，邁亞密安排後備球員熱身，但未見美斯，全場球迷立刻高呼「Messi」。40分鐘，羅拔泰萊左路推大位起腳，葉鴻輝欲救無從，邁亞密取得領先。4分鐘後，艾華頓左路傳中，安尼亞把握對方解圍不遠，射成1比1完半場。

港隊換邊後調入保利臣、恩查和伊巴謙等多名球員，但邁亞密到50分鐘，就憑辛特蘭接應傳中射入，再度領先。6分鐘後，邁亞密1次美妙組織，李安納度甘賓拿射成3比1。邁亞密到62分鐘調入布斯基斯和佐迪艾巴，令現場氣氛更見到高漲。85分鐘，西拿錦上添花，最後邁亞密贏4比1完場。

由於美斯、蘇亞雷斯都沒有上陣，球迷賽後失望噓爆，高呼「回水！」、「refund！」