意甲榜首大戰　國米撼祖記「細」均力敵

意甲爆發榜首大戰兼國家打吡，「1哥」國際米蘭主場火併「2哥」祖雲達斯。國米今季最大目標係重奪聯賽冠軍，雖然依家稍佔優勢，但主帥施蒙尼恩沙基唔敢大意，「祖記」遇強最叻玩龜縮，加上近年交手例少交收，預計雙方會踢得小心翼翼，2.5球細盤乃不二之選。（Now 638周一凌晨3時45分直播）

施蒙尼恩沙基入主國米後，連續3季奪得意超盃，但想升呢為名帥，拎聯賽冠軍係基本，偏偏「細恩」就未嘗此滋味，入主首季領先下遭A米後來居上，上季失分太多而轉攻歐聯獲亞軍，今季最大目標係重奪聯賽冠軍。

依家國米位居榜首，領先「祖記」1分兼打少1場，確係有優勢，踢咗21輪入50球只失10球，無論進攻定防守都冠絕意甲，隊長拿達路馬天尼斯現以19球排射手榜1哥，不過「細恩」吸取前季教訓後唔敢托大，今仗會穩中求勝，唔會畀「祖記」有翻身機會。

「祖記」今季冇份踢歐洲賽，反而因禍得福專心打國內賽事，現時係唯一能威脅國米嘅球隊，主帥阿里基功不可沒。「阿帥」最叻係睇餸食飯，依家材料有限下，場面肉酸又如何，最緊要拎足3分。「祖記」今季16場聯賽勝仗，有10場都係險勝1粒，尤其係對住強隊，絕對唔介意玩龜縮，今季對A米、羅馬同拿玻里，咁啱都係贏1比0，佢哋今仗當然想偷雞拎晒3分，但前鋒米利克坐波監，而且雙方積分差距咁少，就算贏唔到都唔好輸，一定擺好鐵桶陣死守。加上兩軍近5次碰頭，全開2球或以下，入球細捧得過。

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