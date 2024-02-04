港隊球員「集郵」美斯　林樂勤：一世人都冇咁嘅機會

香港隊周日（4日）與美職球隊國際邁亞密進行表演賽，球王美斯、前鋒蘇亞雷斯雖然未有上陣，但一班港隊球員賽後仍成功向他們集郵。當中林樂勤（Jordan)、李毅凱賽後向記者大曬合照，而前者更笑言「一世人都冇咁嘅機會」。

兩大國際邁亞密球星美斯、蘇亞雷斯，今場最終未有上陣，下半場才後備入替的林樂勤坦言未算太大遺憾：「佢哋真係有傷在身，熱身賽一定唔會冒風險踢，但有得對住佐迪阿巴、布斯基斯一陣都好開心，好似過咗布斯基斯一球，艾巴轉邊啲波我又解圍到。」對於今場接近全場坐爆，Jordan直言氣氛相當正：「由細到大踢波未試過咁多球迷，一開頭有啲緊張，後尾反而好享受。」

另外，完場後港隊眾將紛紛向國際邁亞密球星集郵，Jordan亦是其中之一，受訪時他仍難掩興奮之情：「同晒美斯、碧咸5個球星影晒相，我覺得一世人都冇咁嘅機會，除非你踢西甲、英超同國家隊，一定要好好把握。」

至於後衞李毅凱今次特意帶來3件美斯的阿根廷球衣，可惜賽後未能如願找到這夠球王簽名：「簽唔到名，喺更衣室門口排咗陣，但保安唔畀簽名同影相，等咗好耐唯有放棄，肚餓番屋企食飯。」「阿凱」又指對美斯、蘇亞雷斯未有落場感到失望，幸好最終成功與他們合照留念：「啲球星都齊晒，佢哋都好踴躍畀我哋影。」