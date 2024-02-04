新鴻基公司香港帆船賽周圓滿舉行

由中國香港帆船運動總會主辦、香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽周」(下稱帆船賽周) 暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」(下稱亞錦賽)於周日(4日)圓滿結束。

逾270位來自10個國家及地區，包括澳洲、中國內地、加拿大、愛爾蘭、香港、日本、澳門、新加坡、泰國及美國等地的青年帆手，於2月1日在大霧中展開首日賽事，次日賽事霧氣未散，海面卻一度處於無風狀態，需延遲開賽。第三日海面卻刮起20海浬的強風，有帆手前往賽區時已多次反船；賽事刺激度大增。

煞科日(4日)，天氣不穩，賽事稍為延遲才開賽，但最終仍順利決出10個組別，分別是29er、2.4MR、ILCA 4、ILCA 6、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva，以及三個初階級別，包括樂天型帆船初階組、少年碧高組，以及少年Fusion組別的冠軍。

頒獎禮邀得中國香港帆船運動總會名譽會長郭志樑博士為頒獎嘉賓。成績方面，焦點運動員港將Emily Polson及麥曉彤在29er亞錦賽完成首日4場賽事後位列第一，及後3日賽事一直以領先姿態完成每場賽事，氣勢如虹。最終，累計4日共14場賽事， Emily Polson 及麥曉彤由頭帶到尾，繼去年29er亞錦賽奪冠後，今年再以大熱姿態封后。賽後她們表示，在主場作賽對她們的確有利，但更重要是在比賽前的策略，以及因應海面狀況而作出的應變。

被港將視為勁敵的日本29er帆手Yuto Tsutsumi(堤悠人)及Taishi Goto(後藤大志)，賽前認為體重是他們最大的優勢，因為可以在強風下「壓船」，更有利他們駕馭帆船並在陣上發揮。經歷首日賽事後，兩人在組別排名第3。其後三日賽事兩人一直力逼港隊成員，總排名一直徘徊在第3及第4名之間，最後成功摘銅。他們指雖然本身在日本29er帆手排名第1，惟在日本沒有太多帆手可以互相比併，故專程來港參與「29er亞錦賽」，與強手一較高下。

今年的帆船賽周中國內地選手為「大戶」，有91名青年帆手兵分多路在多個帆船組別與各地選手比試。由知名中國內地帆船運動員陳錦浩成立的「深圳陳錦浩帆船賽隊」，旗下一共有14位帆船運動員參與是次賽事，而在14名帆手中，合共獲得4面金牌。

全國樂天小帆船運動員排名第2，年僅14歲的李泓熹為深圳陳錦浩帆船隊其中一員，去年他曾隨隊來港參加帆船賽周樂天小帆船組別賽事，惟因陣上多個失誤而無緣頒獎台。今年完成首日賽事列第19位，及後3日賽事愈戰愈勇，最終以總成績第6名畢業。

隊內「大師姐」之一、現年13歲的吳紅葉，在國內女子樂天小帆船組別排名頭30。賽前希望自己能在是次比賽打進頭10名的她，首日兩場賽事後列第40位，其後3日賽事一直調整戰術，在積分榜逐步攀升，最終以總成績第17名完成賽事。對於未能達到打進頭10名目標，吳紅葉表示可惜，並會從錯誤中學習。

13歲的小師妹胡一迪及9歲小師弟黃晟羲，兩人皆是初戰帆船賽周，心情激動。經歷4日賽事，胡一迪總成績排名第5，黃總成績排名第6(U10排名第一)。黃晟羲認為自己平時練習時的成績比上陣時發揮得較好，是次比賽因緊張而未能發揮出最佳水準，期望明年可再來挑戰。

教練陳錦浩帆船帶旗下青少年帆手參與帆船賽周，因為他認為屬香港高水平賽事。因此，他希望可以讓更多國內青少年選手參加這個比賽，吸收經驗之餘亦可與香港及其他地方的帆手切磋。對比起往年，他樂見旗下運動員進步，更指他們從是次比賽中吸取經驗，面對失誤比獲獎更為重要。

來自上海的「嗒吉帆船」隊伍一行7人都是初次來港參加比賽，眾人分別出戰樂天型帆船初階組、中階組、公開組，以及ILCA 4組別。當中，肖奕臣在樂天型帆船中階組一直居於榜首，煞科日卻在陣上失利，最終屈居亞軍。教練李鑫指尚算滿意運動員的表現，帆船賽周過後，他們回到上海將會有更針對性的訓練。

港隊帆船運動員高文思，以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡出戰ILCA 6型帆船級別賽事，在4日比賽中，兩位港將與代表星加坡的Isaac Goh一直角力，連日來都穩佔三甲位置。洛雅怡與高文思出戰歐洲帆船錦標賽在即，二人視帆船賽周為賽前預習，狀態大勇的她們視爭奧運入場券為目標。Isaac Gohh去年帆船賽周在ILCA 4型帆船組別封王後，在杭州亞運為星加坡奪得一面銀牌，剛「升班」成為ILCA 6型帆手，心情難免緊張。在只專注比賽，而不想成績的情況下，他在4日賽事裡仍有水準發揮，奪銀而回，其胞弟Ian Goh則在ILCA 4型帆船組別摘金。

有關「新鴻基公司香港帆船賽周2024」的各組別成績可見於下列網址：