海倫連續4場入波　曼聯主場贈韋斯咸3蛋

海倫（左）及加拿祖（中）今仗都有波入。(Getty Images)

周日（4日）晚英超焦點戰，曼聯強陣出擊下，憑海倫先開紀錄及阿歷真度加拿祖梅開二度，喺主場以3比0擊敗「錘仔幫」韋斯咸。

曼聯今仗除咗般奴費南迪斯、海倫、拉舒福特等主力悉數擔正外，上仗對狼隊攻入絕殺士哥嘅小將馬恩奧，繼續獲委以重任，傷愈冇耐上仗末段後備落場嘅中堅哈利馬古尼，亦獲得正選披甲，夥拍利辛度馬天尼斯扼守中路，韋斯咸新兵加雲菲臘斯因上仗交出「自殺式」助攻畀對方孭晒鑊，明顯未適應，今場先任後備，前線以古達斯與禾特普斯，支援箭頭查洛保雲攻堅。

韋斯咸今仗初段反客為主，艾臣奧馬艾華利斯接應角球近射，畀奧拿拿神勇地翻身救出。曼聯站穩陣腳後亦搶番主動，23分鐘卡斯米路妙傳畀海倫，佢於禁區頂勁射破網，打開紀錄，呢位丹麥箭頭連續4場有士哥，腳風轉順，半場紅魔領先1比0進入更衣室。

換邊後繼續係曼聯嘅世界，48分鐘搵到第二個入球，般奴費南迪斯進攻左路斬向左邊，阿歷真度加拿祖接應，起左腳射波，皮球撞中韋斯咸後衞阿古特改變方向，收死半場入替嘅門將法比安斯基，領先至2比0。

曼聯領先後稍為放軟手腳，被韋斯咸取得主動，不過「錘仔幫」始終腳頭無靈，未能攻破奧拿拿十指關，更被加拿祖喺83分鐘入多粒，曼聯以3比0贏波完場。