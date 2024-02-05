造訪瓦其夫市集　店主嘆人氣不及世盃

作為多哈當地著名旅遊熱點，中東氣息濃郁的瓦其夫市集，是不少遊客及球迷必到之處。亞洲盃8強戰完結後，記者趁空檔期造訪市集，在商店林立的小巷中穿梭，每個轉角都有驚喜。但亦有當地商店店家，就指出亞洲盃期間市內氣氛，遠遠不及世界盃熱烈。

瓦其夫市集前身為19世紀末建成的貿易市集，後來一度經歷大火，2006年獲政府重建，保留了不少具歷史價值的傳統建築。走進市集，香料及香薰混雜的氣味撲面而來，瀰漫在市集內狹窄的街巷中，五顏六色的絲巾、地毯及玻璃裝飾等手工藝品，則令市集添加了不少色彩。各式各樣的商店內販賣的商品種類繁多，最令記者驚喜的是市集內更設有寵物街，販售各種鳥類、烏龜及兔子等小動物，令街道更添生氣。

近年多哈接連舉辦大型足球賽事，亞洲盃期間，市集內為隆重其事亦掛起參賽球隊旗幟，不少紀念品商店，也有販售球衣及與足球相關的周邊商品。「C朗、尼馬同美斯波衫，呢度全部都有得賣！」經營服飾店的穆罕默德，指向掛滿店內的球衣，積極向路過的記者兜售。

已在卡塔爾生活了17年的穆罕默德，透露市集內不少商舖皆由當地卡塔爾人所擁有，並會請像他一樣來自印度，或孟加拉等地的外勞看舖。亞洲盃踏入4強階段，不少球迷隨已出局的愛隊陸續離開當地，穆罕默德就指出今次亞洲盃的人氣，遠不及2022年世界盃：「世界盃期間，啲客逼到市集水泄不通，做到唔停手，唔會好似依家咁有時間傾計。」