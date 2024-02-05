利物浦後防離奇自爆　1比3不敵阿仙奴

利物浦嘅英超冠軍夢周一(5日)凌晨受到重擊，佢哋作客阿仙奴竟然連環自爆，最終1比3輸波，「兵工廠」重返爭標行列之外，亦將積分優勢送返畀曼城。利物浦「出事」嘅球員係向來最穩陣嘅艾利臣比加同華基爾雲迪積克(VVD)，領隊高普拒絕怪責2人，認為低級犯錯只係「一時意外」。

阿仙奴今場決心極大，開波就壓住利物浦狂攻，14分鐘夏維斯單刀射門被救，布卡約沙卡補射建功。一直捱打嘅「紅軍」喺完半場前意外扳平，路易斯迪亞斯趁威廉沙列巴解圍遲疑，搶波後省中加比爾馬加希斯反彈入網，利物浦靠烏龍波追成1比1返更衣室。

下半場兩隊形勢均等，點知利物浦後防就玩自爆，67分鐘艾利臣同VVD應付長傳出現誤會「撞車」，加比爾馬天尼利直接射入空門；88分鐘利物浦中堅伊巴希馬干拿迪拉跌夏維斯，2黃1紅被逐，補時階段李安度杜沙特左路狂推，窄角度射門被VVD輕微閂到下，穿過艾利臣大細龍門入網，利物浦最終1比3落敗。

利物浦本土賽事21場不敗走勢斷纜，依家仍以2分領先阿仙奴做「1哥」，但比踢少2場嘅曼城僅多5分，優勢蕩然無存。高普賽後表示：「我哋今場踢得唔好，好多賽前嘅構想都踢唔到出嚟，但要接受現實，恭喜阿仙奴拎到值得嘅3分，利物浦亦會繼續前進。」

對於艾利臣同VVD出現罕見錯誤，高普就話：「失波好奇怪，我覺得係唔好彩，呢啲失波唔係經常出現，亦唔會經常出現，但的確有可能發生。我哋2個主將出現誤會，證明佢哋都只係凡人，亦顯示佢哋一向交出嘅穩定表演更加難能可貴。」