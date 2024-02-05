車路士再歷慘敗　「阿嫂」要求炒普捷天奴

周日(4日)英超賽事，車路士喺主場經歷噩夢敗仗，領先下以2比4反輸狼隊，近2場聯賽狂失8球。堤亞高施華老婆賽後公然喺社交網提出換帥，領隊普捷天奴亦承認陣中冇人位置係「安全」，表示要為慘敗負責。

車路士上仗1比4慘負利物浦，今仗迎戰狼隊，19分鐘就由高爾彭馬開紀錄，點知防線之後中門大開，馬菲奧斯根夏3分鐘後為狼隊追平，完半場前再有阿素迪沙斯擺烏龍，令狼隊反超前2比1。換邊後車路士繼續沉淪，馬菲奧斯根夏入多2球完成「帽子戲法」，車路士尾段由堤亞高施華入波，追番2比4冇咁肉酸。

車路士跌落聯賽第11位，完場後大批主場球迷報以噓聲，並高呼前班主阿布拉莫域個名，就連巴西中堅堤亞高施華嘅老婆Belle都加入「反普」行列，賽後喺社交網留言：「係時候要改變，再等嘅話就會變得太遲啦！」

普捷天奴賽後就慘敗道歉，承認自己帥位並唔安全：「我哋唔夠好，呢個係現實，我係第1個要為呢個情況負責嘅人，陣中有一個人係『安全』，我唔會話全部都係球員錯，所有人都有責任，依家嘅成績配唔起車路士嘅歷史，但我哋唔可以放棄。」