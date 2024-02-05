盧善恩揚威伊朗首奪挑戰賽冠軍　提早收生日賀禮

羽毛球港將盧善恩在伊朗國際挑戰賽表現出色，周日她在決賽以直落兩局擊敗前世界羽聯青年組女單「世一」的印度球手美亞（Tasnim Mir）奪冠，迎來生涯首個世界羽聯國際挑戰賽女單冠軍寶座，為自己送上難忘的生日賀禮。

本月底將迎接21歲的生日的盧善恩，今次以7號種子身份參賽，首圈輪空，其後分別淘汰阿聯酋及印度球手躋身女單8強，繼而先後勇挫兩位巴黎奧運積分排名的主要競爭對手，包括阿塞拜疆的莎華（Keisha Fatimah Az Zahra）及瑞士女將施迪文（Jenjira Stadelmann），繼去年5月瑞典公開賽及12月奧迪沙邦大師賽後再闖入決賽。

盧善恩在決賽面對年僅18歲的印度天才球手美亞，她是2022年女單冠軍及去年亞軍，曾位列世界羽聯女單青年組排名第1，結束盧善恩以21比14、21比12取勝，更以整個賽事不失一局的姿態，贏得她個人首個國際挑戰賽錦標。

值得一提是這也是港隊繼2004年廖國華與楊禮豐勇奪男雙冠軍後，相隔20年後，再有香港運動員在伊朗國際挑戰賽上奪冠。