卓林普德國賽封王　生涯累計錦標力追戴維斯

狀態大勇的「準神」卓林普周日在德國桌球大師賽，以10比5輕取中國新星斯佳輝，成功捧走今季個人第4項排名賽冠軍。

這也是卓林普第3次贏得德國大師賽冠軍，超越了威廉斯及卡達的兩冠成績，寫下新紀錄；同時也是卓林普生涯第27個排名賽冠軍，累計排名賽總數位居第5，僅差一個可追平名宿戴維斯的紀錄（28個），並挑戰希堅斯的31個成績，而奧蘇里雲仍是這項排名榜「一哥」，目前以41冠拋離。

卓林普在德國大師賽盡顯強勢，早前已鎖定提早袋走15萬英鎊的額外獎金，而今天奪冠可再袋8萬鎊冠軍獎金。卓林普在決賽首節已領先5比3，其後21歲的新星斯佳輝雖然曾轟出一桿123度，但卓林普隨後交出兩Ｑ「破百」還以顏色，並拉開比數至7比4，最終以10比5獲勝。

34歲的卓林普賽後坦言贏來不易：「這是一個艱鉅挑戰，因為你不知道他下一步會做什麼，坦白說我無法安定坐下來；但我交出了自己最佳表現，特別是第二節沒有太多過錯。」他大讚對手斯佳輝：「我覺得他非常有前途，從世錦賽及今次賽事中，他展現了潛力。」