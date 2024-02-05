硬淨踢法格食格　賓福特「細」困曼城

周二(6日)凌晨英超獨腳戲，賓福特主場鬥曼城，「藍月亮」狀態大勇，各項賽事錄得8連勝，向住衞冕「3冠王」壯舉進發。主隊賓福特近期成績麻麻，不過佢哋體力化同簡單直接踢法，上季就成功剋住曼城，今仗戰況亦會好緊湊，博3.5球嘅入球細好路。(Now 621及611周二凌晨4時直播)

曼城自世冠盃撻着後，遇神殺神、遇佛殺佛，上場3比1輕取般尼豪取8連勝。曼城爭冠經驗豐富，隨住歐聯16強下個星期展開，領隊哥迪奧拿亦會開始保留實力，務求以「最經濟」嘅方法贏波，作客更加唔妄求大炒，對上兩仗作客都係僅勝1粒，相當手緊。

曼城嘅核心陣容唔算特別雄厚，奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特等主將都係重傷初愈，準備季尾衝刺前會「錫住用」，領隊哥迪奧拿隨時畀佢哋輪流休息。唔好忘記，曼城上季主客兩輪聯賽都輸畀賓福特，同時兩隊近4次對賽，總入球全開3球或以下，可見強如「藍月亮」，到訪呢支西倫敦球會都未必敢放手搶攻。

賓福特踢法硬淨，穩守突擊頗具威脅，尤其王牌前鋒艾雲東尼復出後，可以踢番佢哋最擅長嘅長傳反擊，相信哥迪奧拿都唔敢將防線推得太前。曼城遇剋星兼有後顧之憂，今仗唔似會去盡，中位數3.5球嘅入球細穩陣。

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