祖高爾：藍月孖寶助球隊捕蜂

有趣的是，賓福特和曼城最近的兩次交鋒，賓福特都成功擊敗曼城。蜜蜂上季聯賽成功雙殺曼城，儘管這並沒有阻止曼城最後獲得3冠王，不過絕對歡迎像曼城球風般的球隊到訪其主場。

艾雲東尼的回歸顯然給球會上下帶來極大鼓舞。你可以看出他對這支球隊有多麼重要，在僅僅復出2場比賽裡便攻入2球，而且其回歸的時機也恰到好處。賓福特在過去12場輸了9場，在東尼幾周前對諾定森森林的比賽復出前，他們更只在10場中只取得1勝。這種頹勢令他們只比降班區高出4分。由於賓福特近年從低組別聯賽中迅速崛起，他們與降班這兩個字似乎沒有太大的聯繫。

雖然我覺得他們有足夠的進攻火力護級成功，但需要小心為上，儘量不要被捲進護級漩渦。因為一旦你陷入其中，便永遠充滿未知之數，不過我認為成功在冬季轉會窗留住艾雲東尼已經大大幫助了一把。

除了艾雲東尼的復出之外，他們還將迎來從非國盃歸隊的尤尼韋沙及麥比奧莫。他們今季的入球總數佔了賓福特英超入球數字三分一以上，因此三子同時復出上陣，正正是球隊所樂見的。

然而，我認為這並不足以令他們在這場比賽中阻止曼城，皆因藍月亮的高速列車已經正式開展他們習以為常的下半季衝刺旅程。自從世冠盃完結後，曼城已經豪取6連勝，看起經已準備好在最後數個月內，向利物浦發起一場嚴肅的冠軍爭奪戰。

和賓福特一樣，曼城在最近的比賽中也迎來了兩名主力的回歸，其中一位是中場大腦奇雲迪布尼，在近3場比賽中他攻入1球並交出2次助攻，感覺就像是曼城的新簽入的球員。更開心的是，迪布尼本人也承認他現在還沒托弗，所以我擔心接下來的幾個月，一旦他找回最佳狀態，將會成為所有其他英超隊的噩夢。

至於另一個回歸的球員是誰？你猜對了，就是艾寧夏蘭特！儘管錯過了曼城這一個半月的連勝比賽，他仍然是英超的神射手，我認為他將在這場比賽中復出登場甚至取得入球。

我們知道迪布尼和夏蘭特在球場上是多麼的配合，而在這時刻曼城能擁有他們的回歸可謂如虎添翼。論近況的話，我認為賓福特難以招架這支強大的曼城，因此曼城將會終止近期對賓福特的連敗走勢，作客取得勝利。