南韓4強為加時做準備　黃仁範：有壓力係榮幸

亞洲盃4強戰周二（6日）展開競逐，打頭陣有約旦挑戰南韓。兩支E組對手於4強再相遇，賽前南韓主帥奇連士文出席記招時，就呼籲球員要再為加時及互射12碼做好準備，至於「太極虎」中場黃仁範就形容能夠在壓力比賽是一種榮幸。

亞洲盃來到4強階段，兩隊賽前記招都吸引大批傳媒到場，其中南韓記招進行了超過半小時。南韓主教練奇連士文就形容現時球隊士氣高昂，並對這場4強戰表示期待：「我哋同約旦喺分組賽已經係對手，今次再喺4強碰頭，證明我哋嗰組嘅實力係好強，南韓已經行到嚟呢各階段，我哋希望可以進一步打入決賽，現時氣氛正面，士氣高昂，隨時準備應付今場硬仗。」

南韓進入淘汰賽後硬仗連場，16強面對沙特阿拉伯及8強鬥澳洲，都先後同對手鬥足120分鐘，執教經驗豐富的奇連士文，就呼籲球員要為任何情況做好準備：「我想球隊放鬆心情，摒除唔重要嘅雜念，呢班球員豐富經驗，而且戰意十足，佢哋要有心理準備同對手鬥足120分鐘，甚至互射12碼，希望球員戰鬥到底。」

陪同奇連士文出席記招的黃仁範，分組賽階段間接造成對手擺烏龍，幫助南韓以2比2賽和約旦。這位「太極虎」中場形容現時隊內團結一致，對於如何應付外界期望，黃仁範表示：「壓力喺任何比賽都會有，喺壓力下比賽，係職業球員嘅一種榮幸，比賽日我哋會嘗試享受呢種壓力，希望向理想嘅成績更進一步。」主力中堅金玟哉今場停賽，黃仁範就認為對球隊影響不大：「金玟哉雖然停賽，但呢場比賽唔只係關乎佢一位，我哋仲有好多球員已經準備就緒。」