美斯缺陣　主辦方撤回1600萬港府贊助

國際邁亞密(Inter Miami CF)昨日(4日)對陣香港隊的表演賽，球王美斯等球員未有出陣，在場球迷噓爆，引起中外關注。對於盛事頓變憾事，賽事主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière今日(5日)傍晚舉行記者會解畫，指國際邁亞密球隊隊醫認為美斯等球員因傷不能上陣表演賽，對於引起球迷失望感遺憾，並宣布撤回M品牌及向港府申請的1,600萬港元贊助款項。Michel在短暫宣布事宜後便離開，未有回應在場記者提問。

Tatler Asia指出，根據協議，美斯、佐迪艾巴、沙治奧布斯基斯等，及比賽前加入球隊的隊星蘇亞雷斯，除非受傷外均會上場作賽，主辦方亦據此為活動作出宣傳。而比賽前(4日)由主教練馬天奴提交的官方球隊名單中，美斯等四大球星亦被列入替補名單，表示適合上場，主辦方亦因此相信美斯及蘇亞雷斯會有機會上陣作賽。惟上半場結束後國際邁亞密通知美斯因傷無法出賽，已即時通知政府，並在下半場要求美斯向球迷發表講話，但無功而回。主辦方最後表示，理解並深感本地和海外球迷，以及賽事持份者的失望心情。