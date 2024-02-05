佐藤壽人：太極虎擒約旦入決賽

約旦於今屆亞洲盃8強賽中以1比0擊敗塔吉克，成功在決賽周首次躋身4強。

該仗約旦繼續排出緊密的4-4-2陣式來抗衡塔吉克的進攻，而且亦能夠好好地保持控球在腳及製造機會。

約旦曾於分組賽階段，曾以2比2跟南韓打成平手，我預期他們今仗將會採取相似的緊密部署，阻止太極虎取得空位。預期他們會於邊路位置執行反擊攻勢，究竟艾拉馬迪能否面對南韓一對中堅都可以保持控球呢？這將會成為球隊的勝負關鍵。

南韓於8強賽憑着黃喜燦於補時階段射入12碼扳平，再於加時賽藉孫興民射入一球漂亮的自由球，成功戲劇性以2比1反勝澳洲，殺入最後4強。

上半場他們未能好好向對手作出壓迫，而當他們取得控球權的時候，球員之間的空間及強度也不足夠。雖然他們最終獲勝，但實際上，澳洲亦錯失了幾個入球良機。

我預期太極虎今仗會比雙方於分組賽碰頭時，錄得更多的控球時間，但他們需要小心應付約旦的反擊攻勢。金玟哉的停賽將會大受影響，取代其位置的球員需要擔當阻止約旦陣中好波之人製造機會的重要角色。

儘管約旦近況較佳，不過南韓表現較為淡定，陣中亦有更多球員曾經經歷過4強階段的壓力，大賽經驗豐富。孫興民將會在危險區域製造出威脅，所以我預計太極虎可以勝出今場賽事。