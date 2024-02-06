菲爾科頓戴帽　曼城反勝賓福特9連勝

周二(6日)凌晨英超獨腳戲，曼城作客3比1反勝賓福特，各項賽事豪取9連勝。英超3強爭霸格局形成，曼城同阿仙奴依家同得49分，2分落後榜首利物浦，但「藍月亮」踢少1場形勢最好，而且有艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼同今場「戴帽」嘅菲爾科頓等主力「夫添」衝刺，難怪被足智彩列為1.52倍奪冠頂頭大熱。

曼城今場強陣出擊，早段圍攻逃唔過「上身」嘅賓福特門將菲利根，更神奇嘅係呢位荷蘭門將，21分鐘開龍門球直接助攻馬奧比入波。不過曼城始終都技高一籌，完半場前由菲爾科頓禁區內把握機會追成1比1平手。換邊後曼城愈踢愈順，菲爾科頓53分鐘接應奇雲迪布尼傳中頂入，70分鐘再同艾寧夏蘭特美妙配合後入波，個人連中三元，帶領曼城贏3比1。

曼城自上年12月世冠盃開始「撻着」，各項賽事連贏9場，英超名將堅尼喺《天空體育》直指曼城捧盃「坐定粒六」：「睇完呢場波，我見唔到利物浦同阿仙奴有能力騎住曼城，我可能會錯。不過曼城有奇雲迪布尼回歸同艾寧夏蘭特候命，我唔覺得嗰兩隊可以同曼城並駕齊驅。」

足智彩嘅英超冠軍賠率，曼城以1.52倍成為大熱門，利物浦係2.7倍次熱，阿仙奴就有7.5倍，之後嘅阿士東維拉同熱刺已經係30倍冷門。如果曼城最終順利衞冕，將會成為英格蘭頂級聯賽136年歷史，第1支實現聯賽4連冠嘅球隊。