全紅嬋首奪10米台世界冠軍　實現大滿貫

世界游泳錦標賽在多哈上演，率先進行的跳水項目周一焦點落在女子10米台爭逐，東京奧運金牌得主全紅嬋憑後勁力壓隊友陳汙汐，首次贏得世界冠軍。

16歲的全紅嬋與隊友陳荢汐的對決成為今日焦點，三冠王陳芋汐在準決賽發揮強勢，以首名躋身決賽，然而全紅嬋在決賽的5跳完美發揮，以436.25分力挫陳芋汐(427.80分)，首次在世錦賽封后，繼東京奧運、全運、世界盃及亞運後，歷時915日實現了女子單人10米台的大滿貫，與自己的教練陳若琳一樣，取得這項輝煌成就。

至於陳芋汐則無緣在此項取得四連冠，屈居亞席，季軍是英國的 Andrea Spendolini Sirieix。全紅嬋為中國隊取得今屆世錦賽的第6面金牌，較早前於男子雙人3米板決賽，王宗源／龍道一以442.41分成功衞冕；而花樣游泳團體技技巧自選決賽中，中國以0.8600分的微弱優勢，力壓烏克蘭隊實現衞冕。

此外，年僅16歲的楊順誠則創造歷史，在男子花樣游泳單人項目，以1.1600分力壓意大利的米尼西尼，首奪世界冠軍。