美斯回應甩底風波：希望將來有機會喺香港比賽

「球王」美斯日前隨國際邁亞密訪港，報稱受傷未有落場比賽引起巨大爭議，已隨隊轉飛日本嘅美斯，周二(6日)喺當地出席一個運動品牌活動期間，首度回應香港站「No Show」風波，形容未能落場比賽係「不幸」，更表示：「希望將來有機會喺香港比賽」。

美斯飛去東京後心情明顯好轉，周二出席品牌活動，喺為時半個鐘嘅記者會坐定定，透過翻譯機接受主持提問，期間被問到冇喺香港站比賽一事，美斯回應：「喺香港情況實屬不幸，我喺沙特比賽嗰陣受傷，亦有嘗試比賽，但軍醫檢查認為我唔適合比賽，喺香港有好多球迷入場，我好想參加比賽，但冇辦法，希望將來有機會喺香港比賽。」

國際邁亞密將喺周三(7日)將同日職冠軍神戶勝利船踢表演賽，美斯喺記者會亦表明會盡力爭取落場：「季前熱身之旅就快完結，我好想喺日本呢最後一站參加比賽。」作為賽事搞手之一嘅NSN公司，其中一位老闆就係美斯老友恩尼斯達，呢位西班牙球星亦會喺呢場賽事上陣。據阿根廷傳媒消息，國際邁亞密對美斯傷勢進展滿意，對佢喺日本站落場抱「樂觀」態度。