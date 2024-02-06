與順德足協合作參加中冠　東方「游生」：盼挑戰中超

港超聯球隊東方周二（6日）舉行記者會，宣布與順德足協合作，以「順德東方」名義出戰新1季中冠（中國第4級聯賽），希望長遠能升上中超。

東方體育會將與聯同順德足球協會合作，組成「順德東方」參加來季中冠，期望日後能升上中超，東方體育會副主席游永強和順德足球協會副會長梁振南亦有出席簽約儀式。

「游生」表示內地的資源較香港豐富，因此決定落實是次合作：「茹子楠同陳俊樂等都喺中國發展，令佢哋有明顯進步，我哋希望喺中冠打好根基先，再慢慢打上去中超。」「游生」亦稱可以安排球隊赴順德訓練：「依家喺香港只係1日1課，絕對唔夠，但上到去可以練兩課，希望提升球員體能。」

但他指東方球員能否同時參與中冠和港超，則尚待探討：「我哋當然希望兩地球員可以兩邊走，但要睇吓點處理現行條例限制，如果搞得成會揀咩球員上去，就交畀教練團決定。」

此外，東方透露已獲政府知會，白石訓練基地計劃獲得批准，但由於交通配套問題尚待處理，目前未有動工時間表。