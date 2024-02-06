15歲張本美和踢走伊藤美誠　拍住哥哥戰巴黎奧運

日本乒協公布出戰巴黎奧運參賽名單，15歲的張本美和「踢走」擁有4面奧運獎牌的伊藤美誠，與哥哥張本智和齊登上奧運列車，日本女隊主教練渡邊武弘直言：「我們想奪金牌。」

單打名單早前已透過選拔賽落實，伊藤美誠在全國排名僅第3位，早已肯定女單榜上無名；而日本乒協正式公布7月巴黎奧運的參賽名單，男單：張本智和、戶上隼輔；女單：早田希娜、平野美宇；混雙:張本智和／早田希娜；男團：張本智和、戶上隼輔、篠塚大登；女團：早田希娜、平野美宇、張本美和。換言之，上屆東京奧運奪得混雙金牌的伊藤美誠遺憾無緣。

即使張本美和在全日本錦標賽後的排名居第4位，僅落後伊藤美誠一級，最終張本美和被挑選出戰巴黎奧運的女團比賽，主教練渡邊武弘表示:「我們想在決賽中擊敗中國隊奪得金牌，張本美和擅打雙打，這就是選擇她的原因。」

渡邊武弘續稱:「去年我陪她參加了一些國際賽，全面了解她的表現及她與頂級選手對的表現後，我認為張本美和更適合。」渡邊表示伊藤美誠有望成為巴黎奧運的替補隊員，但落實名額要在五或六月才決定。

張本智和得知妹妹可以參加巴黎奧運後，即在個人社交平台恭喜張本美和，而妹妹也第一時間感謝自己的哥哥張本智和，並希望與哥哥一起努力爭取成績。