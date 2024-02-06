香港金牛NBL主場增至22仗 楊睿騏望衝擊前4

NBL球隊香港金牛於塞爾維亞完成長達27日集訓後返港，今日（6日）舉辦新春午宴，今季NBL將於6至10月舉行，比賽數量增加一倍，剛隨隊參加27日海外集訓的港將楊睿騏表示，球隊正積極備戰，期待新賽季展現集訓成果。

香港金牛上季首戰NBL，最終以第7名完成，陣中兩名香港代表梁兆華和楊睿騏入選賽事全明星周末明星陣容，成為球迷寵兒。金牛今季續以灣仔修頓場館為主場館，新一季NBL賽期由兩個月增至4個月，將於6月再10月舉行，球隊將每兩周進行5場比賽，全季共有22場主場賽事。

香港金牛今季由解立彬擔任主帥，並羅致2022年CBA全明星球員朱松瑋等加強戰力，至於陣中3名港將梁兆華、楊睿騏和許烜行亦繼續留效，為備戰新季，香港金牛先後到清遠和塞爾維亞集訓，即將第2年出戰NBL的楊睿騏表示：「球隊今季目標是衝前4，大家正為此建立信心，新教練領軍下有一套新的體系，相當注重防守，我自己亦花了些時間適應，但經過兩個月訓練以及兩場友賽後，球隊的默契漸佳。塞爾維亞集訓期間由當地紅星隊教練指導，學習了很多新的技術，希望學以致用在新季展示出來。」

梁兆華因早前外借到南華參加本地甲一賽事，未有隨隊到塞爾維亞集訓，他表示：「去年成軍太倉促，今年希望有更多時間準備下，能提升球員實力，完善比賽計畫、場外休息等安排，一點點的做到最好，達到4強的目標。」