【亞洲盃】南韓鬥約旦「大」顯身手

亞洲盃4強，約旦大戰南韓，雙方曾於今屆分組賽交鋒，被睇低一線嘅約旦，爆冷打和南韓2比2，表現令人刮目相看，今仗再遇呢支「太極虎」，應該會採取主動爭勝。南韓擁有兩位英超射手孫興民、黃喜燦，攻力有保證，加上約旦近8場比賽法定時間有6場總入球開出3球或以上，中位數2.5球嘅入球大值博。（HOY TV 76台周二晚11時直播）

約旦上仗8強擊敗塔吉克，球隊史上首次進身亞洲盃4強，士氣及狀態都處於巔峰，呢支西亞奇兵唔單止創出佳績，而且踢法進取，今屆首場分組賽就大勝馬來西亞4比0，代表作一定係對南韓，領先之下戰至補時先被對方逼和2比2，可見約旦即使遇上呢支曾經兩次捧走亞洲盃冠軍嘅傳統勁旅，都不落下風，相信經此一役後，可以提升約旦今仗爭勝信心，預料會採取較進取踢法。

另邊廂，南韓陣中球星如雲，孫興民、黃喜燦、李康仁、金玟哉等球星分別效力歐洲大球會，整體實力不容置疑，特別係前鋒孫興民腳風非常順，近4場亞洲盃射入3球，要攻入約旦大門，並唔困難。不過，南韓防線欠穩，今屆5場賽事都有失球，甚至被弱隊馬來西亞逼和3比3，踏入淘汰賽後，更加連續兩場先失守，慶幸球隊韌力十足，加上大賽經驗豐富，才得以化險為夷。考慮到南韓牌面秤先，但存在暗湧，捧2.5球入球大比較划算。

更多賠率：