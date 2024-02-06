普捷天奴等炒　1線索預示寸王3度「上車」

車路士近2年瘋狂招兵，但成績就不進反退，連續2場英超慘敗後，依家跌番落聯賽下半板，領隊普捷天奴亦聞到魷魚香。博彩公司Betfred開出賠率，摩連奴係車路士下任領隊次熱，而「寸王」多年心腹法利亞，據報喺車路士對狼隊一仗現身史丹福橋球場，令摩連奴回歸傳聞更加熾熱。

車仔2比4輸畀狼隊後，主場球迷高唱摩連奴個名，據《Football London》報道，喺「寸王」教車路士、皇馬、國米同曼聯期間，擔任佢助手嘅法利亞，亦喺史丹福橋球場現身。喺摩連奴被羅馬炒魷後，兩人好可能會喺下一間球會再度合作。不過英國《每日郵報》指，車路士依家最大難題，係炒普捷天奴要賠1,000萬鎊，可能令佢哋違反財政公平條例，所以炒人都要諗過度過。

Betfred賠率顯示，基羅納教練米高係車路士下任領隊大熱(2.4倍)，摩連奴係3.5倍次熱，季尾離開巴塞隆拿嘅沙維就係4倍第3熱門。61歲嘅摩連奴喺2004年至07年，以及2013年至15年兩度執教車路士，如果有機會第3度「上車」，將成為一時佳話。