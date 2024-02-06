卡塔爾4強撼伊朗　球證安排惹爭議

亞洲盃4強壓軸戰，東道主卡塔爾將會火併伊朗。賽前卡塔爾主帥馬基斯在後衞沙爾曼陪同下出席記招，後者就希望繼續上屆之後，再隨球隊闖入決賽周。至於伊朗主力艾沙杜拿希，就對4強球證人選安排感不滿。

卡塔爾作為衞冕之師，今屆繼續有出色表現，淘汰賽階段先後擊敗巴勒斯坦及烏茲別克，至今只失過2球。2019年幫助東道主首次於亞洲盃封王的沙爾曼，就希望能夠隨卡塔爾再創歷史：「雙方嘅戰意都會好強，伊朗已經好耐冇贏過冠軍，而我哋就希望可以繼上屆之後，再次打入決賽，我哋需要非常專注，今次4強戰會係兩支強隊之間嘅對決。」西班牙藉主教練馬基斯，去年12月才接過卡塔爾帥印，他指出雖然只有兩日時間準備這場比賽，但仍對球隊信心十足，表示會力爭在90分內擊敗伊朗：「比起我哋之前淘汰嘅球隊，伊朗實力會更強，我哋會尊重對手，但絕對唔會懼怕。」

曾3次奪得亞洲盃冠軍的伊朗，惟最後一次捧盃已是1976年，上場伊朗於8強淘汰強敵日本，士氣大振，主帥加利內伊就呼籲球隊要盡快收拾心情，專心應付4強戰：「我哋所有準備都係為打入決賽，我同球員講咗要忘記對日本嘅比賽，我哋知道卡塔爾係好強嘅球隊，對手近年都洗咗好多錢去改進足球水平，今次係嚟爭取衞冕，但我哋有能力應付。」

今場球證安排亦惹起爭議，伊朗主力艾沙杜拿希在記招上，就指出賽會安排來自科威特的球證艾阿里（Al-Ali）執法4強，對伊朗不公：「我唔明點解賽會安排一位阿拉伯人執法，但伊朗擁有具實力嘅球員，球隊上下都非常專業，我哋會全力爭取闖入決賽。」加利內伊則提及今屆賽事的VAR判決，多數對伊朗不利：「之前對日本我哋應該獲得12碼機會，但VAR 冇理會，今屆嘅VAR對我哋唔係好友善。」