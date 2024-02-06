【德盃】利華「細」鍊史特加

今晚德盃8強大戰，利華古遜主場硬撼史特加。利華歇冬後勢頭明顯放緩，射手邦尼菲斯受傷影響攻力，嚟緊仲有聯賽惡鬥拜仁慕尼黑後顧，今仗或有所保留，加上兩隊近年碰頭例少交收，入球細有計。（HOY TV 76台周三凌晨3時45分直播）

利華古遜喺沙比阿朗素帶領下，今季異軍突起，唔單止喺聯賽長居榜首，於德盃同歐霸都高奏凱歌。雖然歇冬後4仗聯賽錄3勝1和，但面對奧格斯堡同RB萊比錫，都係鬥到補時先絕殺對手，上仗輕取達斯泰特兩粒都係對手太弱，整體嚟講氣勢有所回落，主因係射手邦尼菲斯喺上月頭鼠蹊受傷，就算避開唔使踢非國盃，佢亦要抖6星期，冬窗借入貝迪斯前鋒保查艾利斯亞斯，不過佢今季喺西甲都未開齋，唔多信得過。

而且利華嚟緊周末聯賽要火併拜仁慕尼黑，依家佢哋只係領先拜仁兩分，呢場榜首大戰，隨時係今季德甲冠軍誰屬嘅轉捩點，實在太重要，梗係唔想畀機會拜仁後來居上。所以今場難免會分心，隨時避重就輕，收起部分主力，只求贏波晉級，唔望大炒。

另邊廂，對手史特加都唔係善男信女，依家聯賽排緊第3位，不過歇冬後4場聯賽只得2勝2負，狀態麻麻，佢哋出戰盃賽亦穩陣行先，今屆3場德盃都保持清白之身，包括2比0擊敗多蒙特，踢淘汰賽更唔敢冒進。翻查紀錄，兩軍近3次碰頭全開2球或以下，今場唔慌多波入。

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