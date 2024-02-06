香港明星隊最後一操　郭嘉諾：唔會令球迷失望

相隔5年復辨的「賀歲盃」將於「大年初四」上演，由世界明星隊對香港明星隊，後者周二（6日）晚上於將軍澳足球訓練中心（FTC），進行最後一課操練，教練郭嘉諾表示屆時將盡遣所有球員落場，希望不會令球迷失望。

香港明星隊今次陣容星光熠熠，由港隊門將葉鴻輝、陳肇麒、范俊業、陳偉豪、李健和至少17位本地名宿壓陣。惟是日最後一操因工作關係，僅陳志康、山度士、高尼路、蘇偉泉、唐建文、李康廉、李偉文及安基斯8人出席，訓練內容以傳、控球為主，過程約1小時。

香港明星隊上周四與香港城市大學「拍跳」，是日緊接在FTC進行第2課兼最後一操，惟距離正式比賽尚有一星期，教練郭嘉諾亦無奈苦笑道：「過年邊到揾人嚟練波，無辦法，大家都唔得閒，今日雖然唔夠人，但都要踢草地郁吓。」惟「嘉諾Sir」卻向球迷大派定心丸，直言大家狀態不俗：「大家都踢咗咁多年波，但其實『和哥』（李健和）係弗，佢出波畀歐偉倫入波，相信依啲畫面球迷都好期待，7＋11組合好大機會重現。另外安基斯仲好弗，上場友賽佢都係我哋入球來源，相信到時賀歲盃會好好睇。」

「嘉諾Sir」續指今場贏輸並非最重要，最重要是滿足球迷，自己將盡遣所有球員落場：「我同『Cow Sir』（陳志康）都係教練，但佢到時要落場，所以我有換人話事權。放心，只要球迷嗌名我就會回應，唔會令大家失望。不過3個現役球員（葉鴻輝、梁振邦、歐陽耀冲），之後仲有港超聯應付，會適量安排佢哋出場時間。」「嘉諾Sir」又笑言由於今次賀歲盃，球員可以「換出再換入」，因此自己很大機會不會上陣。