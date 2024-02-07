約旦爆冷氣走南韓　歷史性闖決賽

亞洲盃4強周二（6日）展開首場對決，由約旦挑戰南韓。結果爆出冷門戰果，約旦憑艾爾奈馬特及艾達馬利下半場各入1球，以2比0氣走奪標大熱南韓，歷史性晉級亞洲盃決賽。

南韓今場正選收起曹圭成，由孫興民擔任箭頭，黃喜燦及李康仁負責兩翼側擊，鄭昇炫頂替停賽的金玟哉出任中堅；約旦則派出艾達馬利及艾爾奈馬特兩大攻擊手壓陣。

雙方開局就形成對攻局面，18分鐘，約旦中場拉華迪禁區外一射，被趙賢祐撲出。2分鐘後，孫興民接應長傳單刀笠死約旦門將阿布拉拿，但球證表示前者越位在先，慘食詐胡。及後南韓再有李在城頭槌中柱彈出。43分鐘約旦反擊機會，艾爾奈馬特接應直線，禁區內人堆中起腳，被趙賢祐擋出，雙方半場互無紀錄。

易變再戰，約旦率先入局，53分鐘，艾爾奈馬特接應「10號仔」艾達馬利傳送，趕在趙賢祐出迎前笠入，為球隊搶得先機。南韓隨即換入曹圭成加強攻勢，不過約旦得勢不饒人，67分鐘，艾達馬利推入大位起腳得手，為球隊拉開比數。落後的南韓嘗試反撲，但都未能創造出機會，無力回天。最終約旦將2比0勝局保持到完場，首次闖入決賽。隨住南韓出局，今屆亞洲盃亦成為繼2007年後，決賽首次沒有東亞球隊出席。