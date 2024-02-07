孫興民喊住道歉逾10次：對不起！未達球迷預期

南韓在準決賽被約旦踢出局，提前告別亞洲盃，亦係佢哋連續64年陷入錦標荒，王牌球星孫興民全場0射門，表現低迷，由上一場嘅英雄變為罪人，佢賽後落淚道歉，想在生涯為國家隊捧盃嘅機會已經越來越少。

孫興民連續4屆出戰亞洲盃都無緣冠軍，最好成績是2015年獲銀牌，決賽不敵澳洲，再有一次季軍、一次4強及一次8強。今仗賽後佢企喺球場發呆，似乎難以接受這個結果，跟住仰天跪地，亦彎腰痛哭；而他接受採訪時仍然難忍悲傷，在賽後訪問中道歉超過10次：「我應該要踢得更好以回報支持我嘅球迷，對不起，我會努力表現更好。我真係唔知有咩講，我非常抱歉，各位球員都已盡力，我非常抱歉，因為我哋嘅失誤，比賽以呢個方式結束，球迷畀咗好大支持我哋，真係非常抱歉，我哋未達到球迷嘅預期。」

事實上，翻查數據顯示今仗南韓踢咗90分鐘竟然0射正；31歲嘅孫興民生涯參加了四次亞洲盃仍然遺憾，始終與冠軍無緣，他賽後表示:「我唔知道自己還會唔會繼續為國家隊效力，唔知道教練要唔要我，我唔知未來會點樣，我知道好多人批評教練（奇連士文)，佢帶我嚟參加亞洲盃是想贏的，我對準決賽嘅成績好失望，教練亦受到好多批評係恥辱，佢都有好大壓力。」

不過，雖然「老孫」話自己可能退出國家隊，相信都只係賽後感觸講兩句，以佢嘅狀態及實力，對南韓仍然好重要，佢喺2026年世界盃將滿33歲，下屆亞洲盃就35歲嘅高齡，想為國家隊捧盃已經更困難。