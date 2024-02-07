艾辛：防守大戰　超霸鷹起「非」

尼日利亞對南非將會是非洲其中兩支最強球隊的碰頭。雙方在今屆非國盃的防守表現皆十分出色，所以這場4強大戰也許是以1球定勝負。

我們都認為尼日利亞會在今屆非國盃上入很多球，我甚至像許多人一樣預測星級前鋒域陀奥森漢將成為神射手，但到目前為止頂級的防守才是尼日利亞的關鍵，暫時只失1球。

這主要是因為主教練佩沙路在尼日利亞非控球在腳時，維持著3-4-3或3-5-2的陣型，因此他們的防守密度十分高，沒給對手太多機會。我們在對安哥拉的比賽中看到這一點，安哥拉在此前場場入球，直至遇上尼日利亞，最終超霸鷹在這場非常激烈的比賽中小勝。到目前為止，盧卡在尼日利亞的淘汰賽賽事共入3球，與域陀奧森漢及卓斯艾干並列隊內首席射手。可惜奧森漢上仗因傷提早離場，尼日利亞絕對希望他能趕及復出，皆因這是超霸鷹自2013 年奪冠以來首次躋身4強。

另一邊廂，南非苦苦等待了更長的時間，他們對上一次捧走非國盃冠軍已經是1996年，而今次是繼2000年以後再次打入4強。

和尼日利亞一樣，南非的防守也十分堅固，這對他們來說非常關鍵，連續4場不失球的紀錄與超霸鷹持平。這也歸功於他們的主帥曉高布羅斯，他確立了南非的陣容基石，後防線完全由我上次提到的馬姆洛迪辛當斯的球員組成，防守是靠整體下這點非常重要。

布羅斯在非國盃的成就顯赫對南非也很重要，他5年前成功帶領喀麥隆奪冠，擁有奪冠的寶貴經驗在一場非常緊湊的比賽中隨時起關鍵作用。

雖然我確信這將是一場激烈的比賽，但尼日利亞絕不希望這場比賽進入12碼大戰。除了保持不失球的紀錄之外，南非門將兼隊長威廉斯也是8強的國家英雄，他在5球12碼中撲出了4球，所以一旦如果這場比賽進入互射12碼，他將有心理優勢。

尼日利亞在過去 6 場非國盃4強賽輸 5 次，但在非國盃對南非的往績卻十分不錯。這是他們第4次在非國盃遇上南非尼日利亞，之前3次全部勝出，包括在2000年的4強戰中勝出。在一場旗鼓相當的比賽，尼日利亞質素稍高，故我認為這將再次成為今場的結局。