球王X鴨王 美斯都可以好Social
2024年02月07日 16:28
東網電視更多新聞短片
美斯訪港期間全程繃緊面口，同港人幾乎零交流，但去到日本就變成兩個人，除咗出席品牌記者會，周二晚國際邁亞密全體隊員出席晚宴，更爆嘅係美斯竟然同「鴨王」Roland合照，上演一幕球王X鴨王！
「鴨王」Roland在個人IG上載照片，竪起姆指同美斯合照，仲PO埋簽名波鞋，連鞋盒都有簽名，可謂滿足佢所有願望，Roland留言話：「絕對係有史以來最偉大嘅！！字面上！！！！！呢個係勁爆Leo！我非常愛你！世界上有三種人。我、Leo同其他人。」
除咗雙王會之外，美斯聯同國際邁亞密全體球員，周二晚出席賽會招待晚宴，搞手之一正正就係美斯老友「小白」恩尼斯達，一眾前巴塞隆拿隊友喺日本相聚，氣氛熱烈。
此外，今次賽事官方列出球迷同國際邁亞密接觸嘅價目表，明碼實價，最貴收300萬日圓(約15.9萬港元)，仲有150萬日圓、30萬日圓同10萬日圓。300萬日圓可享有以下待遇：
參加國際邁亞密聚會
場邊睇賽前練習
進入賽前記者會會場
球場專有泊車位
經C1特別通道入場
可使用中央Lounge
賽前球場導覽團
可以迎接國際邁亞密大巴
場邊觀看球員賽前熱身
球員通道歡送球員進場
賽後走入球場參觀
與美斯見面
美斯親筆簽名球衣或禮物
進入賽後記者會會場
比賽用球禮物及特製毛毯禮物