球王X鴨王　美斯都可以好Social

美斯訪港期間全程繃緊面口，同港人幾乎零交流，但去到日本就變成兩個人，除咗出席品牌記者會，周二晚國際邁亞密全體隊員出席晚宴，更爆嘅係美斯竟然同「鴨王」Roland合照，上演一幕球王X鴨王！

「鴨王」Roland在個人IG上載照片，竪起姆指同美斯合照，仲PO埋簽名波鞋，連鞋盒都有簽名，可謂滿足佢所有願望，Roland留言話：「絕對係有史以來最偉大嘅！！字面上！！！！！呢個係勁爆Leo！我非常愛你！世界上有三種人。我、Leo同其他人。」

除咗雙王會之外，美斯聯同國際邁亞密全體球員，周二晚出席賽會招待晚宴，搞手之一正正就係美斯老友「小白」恩尼斯達，一眾前巴塞隆拿隊友喺日本相聚，氣氛熱烈。

此外，今次賽事官方列出球迷同國際邁亞密接觸嘅價目表，明碼實價，最貴收300萬日圓(約15.9萬港元)，仲有150萬日圓、30萬日圓同10萬日圓。300萬日圓可享有以下待遇：

參加國際邁亞密聚會

場邊睇賽前練習

進入賽前記者會會場

球場專有泊車位

經C1特別通道入場

可使用中央Lounge

賽前球場導覽團

可以迎接國際邁亞密大巴

場邊觀看球員賽前熱身

球員通道歡送球員進場

賽後走入球場參觀

與美斯見面

美斯親筆簽名球衣或禮物

進入賽後記者會會場

比賽用球禮物及特製毛毯禮物