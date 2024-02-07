LIV高爾夫香港站下月上演　諾曼：球迷球員新體驗

LIV Golf 職業巡迴賽強勢落戶亞洲賽場，下月8至10日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行LIV高爾夫球職業巡迴賽香港站賽事，包括14位大滿貫冠軍將會出戰，爭逐這項今年LIV高爾夫球亞洲首站錦標，LIV高爾夫球行政總裁諾曼坦言將為球員及球迷帶來全新體驗。

作為高球界傳奇名人堂成員的諾曼接受香港傳媒訪問時表示很期待在香港的賽事：「我的目標與高爾夫球運動一樣，希望在全球各地推廣高爾夫球運動，並希望透過LIV Golf職業高爾夫球巡迴賽做到這一點。我認為這是一個難得的機會，將這些高水平且具有實力的球員帶到不同城市，不單對球員，對香港及香港哥爾夫球會都很重要，高爾夫球運動幾十年來為香港帶來一定的價值。」諾曼續稱今年是LIV高爾夫球巡迴賽第三年舉辦，過去兩年的測試都非常成功，而賽事亦由最初的8站增至14站。

LIV高爾夫球賽總獎金達2500萬美元，香港是第4站，而且有別傳統比賽，按照每個城市的文化與特色，LIV Golf職業高爾夫球巡迴賽將會為香港賽站量身定制一個不一樣的觀賽感受；賽事共13隊，每隊4人，會同步爭逐團體及個人賽，每隊同一時間在不同球洞出發，爭逐54洞賽事。諾曼表示:「參加54洞的比賽模式對球員來講可以減少創傷，同時也可以讓他們平衡高爾夫的生活模式。」上周在墨西哥進行的比賽，就由今季新加盟LIV高爾夫球巡迴賽的華姆（Jon Rahm）所帶領的13軍團奪冠，先聲奪人。

LIV高爾夫球賽擁有目前世界最頂級的明星球員參加，當中包括14位大滿貫得主，除了華姆之外，加西亞（Sergio Garcia）、高柏卡（Brooks Koepka）、米高遜（Phil Mickelson）、德斯汀莊臣（Dustin Johnson）、 史密夫（Cameron Smith）、迪尚保（Bryson Dechambeau）、列特（Patrick Reed）、斯滕森（Henrik Stenson）、屈臣（Bubba Watson）、奧斯亥森（Louis Oosthuizen）、麥杜維（Graeme McDowell）、基瑪（Martin Kaymer ）和 舒華特爾（Charl Schwartzel）都會爭逐，可謂巨星雲集；至於香港會否有球員名額出戰下月的比賽，諾曼坦言暫時不作透露，並籲大家留意最近的LIV資訊。

LIV高爾夫球香港站的門票目前已經在LIV高爾夫球的官方網站公開發售。為了讓更多的青少年體驗高爾夫球運動的魅力，持有普通門票的成年人可帶同一名12歲及以下的青少年免費入場。