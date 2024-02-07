英足盃好戲碼 維拉主場惡上盤好路

英足盃第4圈重賽，阿士東維拉主場迎戰車路士，上次碰頭悶和0比0，「藍戰士」未能藉主場之利取勝，無疑放虎歸山，皆因車路士近7場作客1勝6負，作客近況奇差，至於維拉近12場主場贏10場，今場車仔落敗機會高，維拉上盤讓平半值博。（無綫MyTV SUPER周四凌晨4時直播）

車路士近期頹爆，連續兩場聯賽大敗，1比4輸畀利物浦尚可推說對手太強，但上場主場兼先開紀錄，竟然被狼隊反勝4比2，實在講唔過去，難怪就連堤亞高施華老婆都加入「反普」行列，希望主帥普捷天奴早日離隊。

再者車路士上次主場未能擊敗維拉，已經預視結局，皆因佢哋後防實在麻麻，特別係作客，近9場作客全部有失波，今場作客維拉勢難保持清白。

至於維拉，依家聯賽排第4，排名遠高過排11嘅車路士，而佢哋主場成績亦出色，僅次於利物浦，包括近12場主場贏10場，加上近況回勇，上場聯賽大炒錫菲聯5蛋，成條鋒線奧尼屈堅斯、約翰麥甘尼、里安拜尼、泰利文斯同埋左閘阿歷斯摩蘭奴都有「士哥」，今場對住車路士條豆腐防線入波話咁易，上盤值得睇高一線。

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