日本表演賽　美斯後備上陣表現生猛

國際邁亞密周三(7日)假東京國立競技場對日職冠軍神戶勝利船，到訪日本進行表演賽嘅美斯，後備登場共上陣30分鐘，令香港球迷更失落。

開賽前，美斯在官方微博發文，再度解釋香港站失場原因，但發文地點是四川，並非美斯本人所發，全文：「所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在記者會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷(西班牙原文：內收肌發炎)沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。了解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。給大家一個擁抱，提前祝大家龍年大吉」

今場美斯任後備，分別是有穿上波砵，並非在香港站只穿波鞋，另3名巴塞球星蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴均正選登場，至於恩尼斯達只參與開球禮，並無上陣。

神戶勝利船明顯較強，開賽15分鐘就有兩次攻勢中齊左右門柱，19分鐘布斯基斯在中圈被大迫勇也踢傷足踝，而退下火線，完半場前大迫勇也近門射高，0比0完半場。

下半場初段，美斯開始在場邊熱身，網上留言板群情洶湧，大批網友留言「回水」「refund」「如果美斯出場，好多人會好唔開心」直至60分鐘，美斯終於後備登場，現場一片歡呼聲。不過留言板即有留言「梅西點解你要咁樣做？」「美斯引火自焚」

美斯上陣後表現活躍，國際邁亞密攻勢轉盛，美斯多次在眾敵包圍下盤扭及製造埋門，演出落力，同對手拉成均勢。75分鐘蘇亞雷斯被換出，美斯進攻更見積極，80分鐘美斯埋門勁射，被對方門將擋出，美斯衝前補射再被擋，雖然未能建功，但已盡顯球王功架。