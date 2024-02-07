賽馬會菁英盃　港會1球力克香港U23

九龍灣公園周三（7日）舉行1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，由香港U23對港會。最終港會憑莊文歷一箭定江山，1比0小勝香港U23。

香港U23今場派出鄧梓朗把關、杜國樑和梁煒烽鎮守中路，林智豐、吳文希及李樂謙組成進攻三叉戟；港會方面，莊文歷和簡嘉亨負責側擊。麥美倫控制中場，支援泰亞高攻堅。

11分鐘，簡嘉亨中路推順後施射僅僅高出。戰至上半場中段，港會黃金機會，麥美倫把握對方解圍不遠起腳，越楣而過，29分鐘，斯特芬主射罰球同樣未能命中目標。6分鐘後，李樂謙單刀被斯特芬護空門，港會完半場前有泰亞高傷出，由里奧入替，兩隊互交白卷入更衣室。

59分鐘，溫俊門前撞入，惟球證指越位在先，入球無效。71分鐘，港會左路傳中，莊文歷混戰中抽射破網，為球隊先開紀錄。香港U23隨即換入林學曦和郭子堦，力圖平反敗局。5分鐘後溫俊頭槌攻門，被鄧梓朗撲出底線。補時階段進入高潮，港會獲得12碼，但里奧射失，博偉程於緊接攻勢把皮球射入，惟球證指有港會球員犯手球在先，入球無效，加上林學曦罰球高出，注定香港U23以0比1落敗。

莊文歷今場為球隊射入致勝球，他形容這場勝利對球隊意義重大：「我哋已經有好幾場贏唔到波，贏咗呢場絕對可以提升大家士氣，擺脫低潮。」他又稱讚對方有主力缺陣下，仍踢出好表現，使港會未能以更大差距勝出：「今場贏得1球係有少少失望，但香港U23真係踢得唔錯，好彩我把握到1次機會就幫到球隊贏波。」

香港U23主教練司徒文俊賽後就對球證判決，感到不滿：「球證有啲判決幾令人費解，例如宋紘毅被莊文歷剷中腳，成個人跌低，竟然連黃牌都冇。」談到球隊演出，「司徒Sir」認為球員表現已算不俗，可惜把握力不足招致落敗。