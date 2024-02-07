省港盃　港隊互射12碼不敵廣東

香港隊周三（7日）於廣州越秀山體育場，出戰第42屆省港盃次回合賽事，首回合領先兩球的港隊，今場一度靠艾華扳平，但法定時間仍輸1比3，兩回合計被對手逼和3比3。加時階段兩隊未有入球，要以互射12碼分高下，最終港隊在頭4輪有兩輪宴客的情況下，以總比數5比7落敗。

港隊今場正選對比首回合作出2個調動，黃皓雋與補選的艾華齊齊擔正，連同潘沛軒、陳肇鈞在前線攻堅，謝家榮繼續把守最後一關，一對中堅由鐘樂安夥拍隊長李毅凱。

是日廣州氣温急降至9度左右，加上比賽期間下起微雨，令天氣更加寒冷。不過今場比賽仍吸引7,288人入場，當中更有近100名港隊球迷來到現場打氣。值得一提，賽前亦有進行握手儀式，足總名譽會長霍震霆、主席霍啟山、會長貝鈞奇等人亦有出席。

佔主場之利的廣東隊，6分鐘一度將皮球擺入網窩，但球證指肖智犯手球在先，判入球無效。1分鐘後港隊仍率先失守，肖智接應陳哲超斬中頂入。港隊之後站穩陣腳，26分鐘成功扳平，黃皓雋罰球斬入禁區，對方後衛解圍不遠，艾華門前補中。

不過41分鐘陳哲超再為廣東隊領先，半場港隊落後1比2。

易邊後廣東隊繼續搶攻，66分鐘李寧左路傳中，門前一番混戰下，廖均健快腳抽入。形勢被動的港隊接連換入葉卓文、劉智樂，78分鐘林樂勤起右腳勁射可惜中楣。86分鐘後備入替的吳宇㬢推大位又抽高，兩回合計兩隊踢成3比3，需要進入加時。加時上、下半場兩隊未有增添入球，去到互射十二碼階段，港隊先射有陳凱柏狂抽入楣宴客，第二輪吳宇曦射入，惜第三輪葉卓文亦射失，儘管第四輪的馬希偉射入，但因廣東隊頭四輪主射全部中鵠，結果香港隊力戰下宣告衞冕失敗。

至於同日較早時間上演的元老賽次回合，港隊憑李健和、李福榮入球，以2比3落敗，兩回合計與廣東元老隊踢成5比5，雙方和氣收場。