4強淘汰伊朗　卡塔爾將與約旦爭冠

亞洲盃4強壓軸大戰，周三（7日）東道主卡塔爾，假圖瑪瑪球場迎戰伊朗。結果卡塔爾憑加拔、阿克林阿費夫及艾莫爾斯阿里各入1球，以3比2勇挫兩度在落後情況下追和的伊朗，繼上屆之後再闖決賽，將會與約旦爭奪今屆冠軍寶座。

衛冕的卡塔爾，繼續派出爆炸頭前鋒阿克林阿費夫擔正，與艾莫爾斯阿里聯手攻堅，老大哥艾希度斯先列後備；力爭繼1976年之後再闖決賽周的伊朗，有多位效力歐洲高水平聯賽的主力擔正，包括有坐完波監復出的頭號射手泰尼米，與阿斯蒙組成鋒線組合，查漢巴克殊與沙文高度斯坐鎮中場。

伊朗今場率先入局，開賽僅僅4分鐘，阿斯蒙的入球就為球隊搶得先機。主隊站穩陣腳後好快作出回應，18分鐘，加拔的射門省中伊朗球員，皮球成功笠過伊朗門將比朗芬，扳平比數。卡塔爾乘勢追擊，43分鐘，阿克林阿費夫推入大位勁射破網，完半場前為東道主搶回領先優勢。

換邊後，伊朗好快有機會扳平，伊沙杜拉希的射門省中法希隻手，球證看過VAR認為後者禁區內犯手球，直指12碼點，查漢巴克殊操刀射入。卡塔爾未有因此氣餒，83分鐘，艾莫爾斯阿里再為主隊建功。補時階段，伊朗更有卡利薩德紅牌被逐，要10人應戰。隨住查漢巴克殊補時階段的射門中柱彈出，最終卡塔爾將3比2勝局保持到完場，連續兩屆殺入決賽。卡塔爾周六（10日）將坐鎮多哈魯賽爾球場，與約旦爭奪冠軍。