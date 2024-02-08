又惹起民憤！美斯因一件事激嬲日本球迷

阿根廷球王美斯喺周三(7日)晚熱身賽國際邁亞密作客神戶勝利船，即使後備上陣踢咗30分鐘，但仍然因一件事惹起當地球迷不滿，皆因兩隊打和0比0，需要互相12碼，呢位36歲前鋒竟然冇份主射，場內立即噓聲四起，繼早前訪港「齋住」後，再次激起「民憤」。

美斯以往踢球會或者阿根廷國家隊，當需要互射12碼分勝負，佢通常獲安排首輪操刀，包括上屆世界盃8強對荷蘭、決賽對法國，美斯都係阿根廷第1位主射球員，佢加盟國際邁亞密後，上年8月盃賽對FC達拉斯、拿舒維爾、FC辛辛那提，美斯都係身先士卒，為國際邁亞密首輪操刀。

當日本球迷拎定相機，準備影美斯今場熱身賽主射12碼一刻，卻一直等唔到，日本傳媒指完場時，出現大量噓聲，好多球迷不滿國際邁亞密教練馬天奴唔畀美斯率先主射12碼。

另外，日本傳媒指今場只有28,614人入場睇波，令可以容納68,000名觀眾嘅出現大量空位，亦遠低於上年6月神戶勝利船對巴塞隆拿嘅47,335人入場，更加比唔上上年7月橫濱水手對曼城，當時有61,618人入場。

值得一提，國際邁亞密今次亞洲之行4場比賽，美斯3次上陣都落敗，反而佢缺陣對香港隊，國際邁亞密大勝4比1，堂堂球王慘成「黑腳」。國際邁亞密最後1場季前熱身賽，將於2月16日早上對紐維爾舊生。