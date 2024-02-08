新鴻基公司香港帆船賽周 港將大豐收

由中國香港帆船運動總會主辦、香港遊艇會協辦的「新鴻基公司香港帆船賽周」(下稱帆船賽周) 暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」(下稱亞錦賽)於周日(4日)圓滿舉行。

‧各路雄師兵分多路 出戰帆船賽周‧

逾270位來自10個國家及地區，包括澳洲、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、泰國及美國等地的青年帆手會師香江，分成29er、2.4mR、ILCA 4、ILCA 4、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva，以及樂天型帆船初階組、少年碧高組及Fusion組別，在本地多個世界級著名賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲一較高下。

開幕禮於上月31日(三)假「香港遊艇會VOLVO中途島水上活動中心」舉行，賽會邀得香港體育學院院長蔡玉坤先生、康樂及文化事務署高級康樂事務經理(體育發展)何淑儀女士、新鴻基公司副行政總裁Tony Edwards先生、新鴻基公司香港帆船賽週賽事主席Peter Davies先生、中國香港帆船運動總會副會長范宜勁先生，以及香港遊艇會會長蘇洛詩女士出席，為帆船賽周正式揭開序幕。賽事於2月1日(四)開鑼，一連4日緊湊的賽事都在不穩定的天氣下進行，賽事主任需要一再更換賽區才能讓賽事順利進行，最終決出9個組別的冠軍，賽會邀得中國香港帆船運動總會名譽會長郭志樑博士為頒獎嘉賓。

‧港隊成績大豐收 帆船賽周後劍指奧運‧

成績方面，焦點運動員港將Emily Polson及麥曉彤在29er亞錦賽完成首日4場賽事後位列第一，及後3日一直高踞榜首，氣勢如虹。最終，累計4日共14場賽事，Emily Polson及麥曉彤由頭帶到尾，繼去年29er亞錦賽奪冠後，今年再以大熱姿態封后。港將羅子豐及林啟朗在最後一日表現大勇，收窄與榜首的差距，成功摘銀而回。賽後兩位女將異口同聲表示，在主場作賽對她們的確有利，但更重要是在比賽前的策略，以及因應海面狀況而作出的應變。

被港將視為勁敵的日本29er帆手Yuto Tsutsumi(堤悠人)及Taishi Goto(後藤大志)，賽前認為體重是他們最大的優勢，因為可以在強風下「壓船」。在4日的賽事中，他們一直力追港隊成員，最後成功取得銅牌。他們指雖然本身在日本29er帆手排名第1，惟在日本沒有太多帆手可以互相比併，故專程來港參與「29er亞錦賽」，與強手一較高下。

港隊帆船運動員高文思，以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡出戰ILCA 6型帆船級別賽事，在4日比賽中，兩位港將與代表新加坡的Isaac Goh一直角力，連日來都穩佔三甲位置。洛雅怡與高文思出戰歐洲帆船錦標賽在即，二人視帆船賽周為賽前預習，並以爭取奧運入場券為目標。Isaac Goh去年帆船賽周在ILCA 4型帆船組別封王後，在杭州亞運為新加坡奪得一面銀牌，剛「升班」成為ILCA 6型帆手，他在4日賽事裏保持水準發揮，奪銀而回，其胞弟Ian Goh則在ILCA 4型帆船組別摘金。

‧中國內地選手為賽事「大戶」吸收在港比賽經驗‧

今年的帆船賽周中國內地選手為「大戶」，帆手人數佔總數3分1，他們多來自不同省市的13個帆船俱樂部。91名青少年來自深圳、海南、上海、福建及青島等地區同場較量，當中包括9名全國頭30位的男選手，以及4名來自全國頭30位的女選手。由知名中國內地帆船運動員陳錦浩成立的「深圳陳錦浩帆船賽隊」，旗下一共有14位帆船運動員參與是次賽事，並以4面金牌圓滿收官。

陳錦浩認為帆船賽周屬高水平賽事，他希望可以讓更多國內青少年選手參加這個比賽，吸收經驗之餘亦可與本港及其他地方的帆手切磋。對比起往年，他樂見旗下運動員進步，認為他們從是次比賽中汲取經驗和面對失誤，比獲獎更為重要。

來自上海的「嗒吉帆船」隊伍一行7人都是初次來港參賽，隊員肖奕臣在樂天型帆船中階組一直居於榜首，煞科日卻陣番失利，最終屈居亞軍。教練李鑫指尚算滿意運動員的表現，帆船賽周過後，他們回到上海將會有更針對性的訓練。

「航能香港」傷健運動員付遠威在2.4mR 組別一共取得11場勝仗，第4度在香港帆船賽周取得冠軍，張致力和陳俊明分別取得第2及第3名。

香港帆船賽週主席Peter Davies在閉幕禮時表示，今年全靠中國內地和中國澳門協助，才能引入更多船隻，以容納更多海外選手到來參賽。總賽事主任Barry Truhol總結比賽時就指出，雖然連日大霧有礙比賽進程，幸好比賽均可按計劃完成，所有賽手都安全無恙；最後，他更向專業的國際裁判團隊協助處理賽後抗議致謝意。

‧幕後功臣 勞苦功高‧

香港遊艇會作為協辦機構，為參賽選手提供場地、飲食以及其他方面如賽前登記、器材丈量運動員離岸及回岸登記及協助船隻離岸以及拖回岸上等工作，並每日約有150名義工參與處理。香港遊艇會會長蘇洛詩提到，會方多年來一直舉辦多項本地及全球觸目的國際級帆船賽，成績超卓。

有關「新鴻基公司香港帆船賽周2024」的各組別成績可見於下列網址：