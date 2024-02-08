頻煲魚生粥　彭美拉斯半和有着「諾」

巴保聯賽事，彭美拉斯對伊圖諾，上季巴甲冠軍彭美拉斯新一年繼續有好表現，近5場法定時間3勝2和，而且佢哋近期表現慢熱，5場賽事當中4次開半場和，伊圖諾只係巴乙中游球隊，實力雖有距離，但相信半場守和唔難，再追半場和。（周五早上8時開賽）

彭美拉斯上季力壓甘美奧封王，實現巴甲兩連冠，佢哋之前喺20同21年自由盃亦取得兩連冠，近4年都贏到重要錦標，實力屬於巴西以至南美頂尖水平，不過偏偏就喺上場巴超盃輸畀聖保羅，失落錦標，該場法定時間踢成0比0，互射12碼輸2比4，反映球隊狀態未完全操起。

睇番彭美拉斯巴保聯表現，雖取得3勝1和，但3場勝仗都係僅贏1粒，其中贏巴拉干天奴紅牛1比0同3比2險勝國際里梅拉，都係完場前入波絕殺，贏得好勉強，所以今場對手雖然只係乙組仔，但主W太熱唔抵玩，上盤讓球半、兩球更加唔值博，反而半場和更值考慮。

伊圖諾近兩季征戰巴乙，排名徘徊中游，今場挑戰巴甲霸主彭美拉斯，定必屯重兵後防，遇上慢熱嘅彭美拉斯，上半場守和亦算正路。

更多賠率：